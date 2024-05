Blue Origin faz 1º voo suborbital com 6 tripulantes após falha de motor em 2022

Este foi o sétimo voo tripulado da empresa fundada por Bezos, totalizando 37 pessoas que já viajaram a bordo do New Shepard, incluindo o próprio bilionário, que participou do primeiro voo tripulado do programa em 2021. Antes do lançamento deste domingo, o último voo com tripulantes da Blue Origin foi em junho de 2022, que contou com um brasileiro na tripulação.

Depois de quase dois anos, a Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos, realizou o primeiro voo tripulado desde que a empresa sofreu uma falha de motor em setembro de 2022. Carregando seis tripulantes, a nave New Shepard foi lançada do oeste do Texas e realizou uma viagem ao espaço em uma viagem de aproximadamente 10 minutos.

Com exceção do ex-capitão da Força Aérea, cujo assento foi patrocinado pela organização sem fins lucrativos Space for Humanity, todos os passageiros pagaram pela viagem. A empresa não divulgou o custo da "passagem" espacial.

Fim de um hiato

Em setembro de 2022, o voo seguinte ao voo tripulado da Blue Origin em agosto do mesmo ano, era uma missão para transportar 36 cargas úteis de escolas, universidades e organizações como o Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica. O foguete, porém, foi perdido devido a uma falha no motor.

O voo terminou com o sistema de escape de emergência da cápsula disparando e afastando-a do propulsor do foguete, que caiu no deserto do oeste do Texas. Uma investigação federal revelou que a causa foi o superaquecimento do bico do motor.

Desde então, a Blue Origin passou por um hiato em suas operações e, em paralelo, por algumas mudanças internas significativas. No final do ano passado, o CEO Bob Smith deixou o cargo e foi substituído por Dave Limp, um ex-alto executivo da Amazon. A Blue Origin também ganhou um cobiçado contrato de US$ 3,4 bilhões da Nasa para desenvolver um módulo lunar capaz de levar astronautas à Lua.

Investigando a falha de 2022, a Administração Federal de Aviação dos EUA, exigiu que a empresa tomasse 21 ações corretivas, incluindo um redesenho do motor e "mudanças organizacionais". A empresa tomou medidas corretivas e realizou um lançamento sem rosca com sucesso em dezembro de 2023, abrindo caminho para a missão deste domingo.

Bezos mira a concorrente Space X