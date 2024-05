Dirigente do Fed prega mais tempo para recobrar confiança, após dados de inflação no 1º tri

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Loretta Mester, disse nesta quinta-feira, 16, que será necessário mais tempo para que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) ganhe confiança de que a inflação está desacelerando de volta à meta de 2%, após dados do primeiro trimestre "decepcionantes" indicarem uma pausa no processo desinflacionário.

Segundo ela, ainda há sinais de que a inflação está desacelerando, mas o repique trimestral assustou, e Mester diz estar preocupada com a possibilidade de este percalço ser transmitido às expectativas de inflação no médio e longo prazo. Uma expectativa mais elevada dificultaria - e até ameaçaria - o retorno à meta de 2% ao ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em discurso ao Conselho de Desenvolvimento Econômico do Condado de Wayne, a banqueira central disse que a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril é boa notícia e dá maior convicção de que não haverá uma pausa ou uma virada no arrefecimento da alta de preços.