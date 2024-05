Dirigente diz que se economia desacelerar, Fed cortará juros; se acelerar, terá que aumentar

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que pode haver corte nos juros nos Estados Unidos, caso a economia desacelere. Por outro lado, o dirigente, sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, não descartou elevações nos juros, caso a atividade volte a acelerar.

As declarações foram dadas durante uma conferência em Bismarck, na Dakota do Norte. Segundo Kashkari, o foco do Fed neste momento está na demanda subjacente na economia, enquanto a oferta está equilibrada.

Na avaliação dele, não é possível saber ao certo agora o quanto de pressão de baixa a política monetária está impondo na atividade.