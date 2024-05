Bolsas da Europa operam em alta, sustentadas por balanços e com CPI dos EUA no radar

Da temporada de balanços europeus, Commerzbank e Experian agradaram com seus últimos resultados. No horário acima, a ação do segundo maior banco alemão subia 5,2% em Frankfurt e a da empresa britânica de gestão de informações e bancos de dados saltava 6,1% em Londres.

Por outro lado, a grife britânica de artigos de luxo Burberry não apenas teve queda no lucro do ano fiscal de 2024, como previu que o primeiro semestre do ano fiscal de 2025 será "desafiador". No mercado inglês, a ação da Burberry tombava quase 4%, arrastando outras tradicionais empresas do ramo de luxo, como as francesas LVMH e Kering, que tinham perdas de cerca de 2% em Paris.

Nas próximas horas, as atenções vão se voltar para novos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que tendem a influenciar as expectativas para a trajetória dos juros americanos. Ontem, dados da inflação ao produtor (PPI) americano vieram acima do esperado. Diante da persistência dos preços altos nos EUA, consolidou-se a aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não começará a reduzir juros antes de setembro.