Ceará tem o 2º pior resultado do Brasil no índice de turismo em março

O kitesurf é um dos motivos para o crescimento exponencial na região Oeste do Ceará Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará apresentou o segundo pior resultado do Brasil no índice de atividades turísticas na passagem de fevereiro para março de 2024, com queda de 3,7%. Assim, o Estado ficou atrás apenas do Distrito Federal (-6,2%). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na comparação com março de 2023, o Estado também teve uma retração (-8,5%), enquanto o Brasil avançou 0,5%. Nos últimos 12 meses, a queda foi de 7,7%, sendo o índice mais baixo do País.

Levando em consideração o acumulado no ano, ou seja, o primeiro trimestre de 2024, o setor de turismo caiu 6% em comparação ao igual período do ano anterior. Quanto ao indicador de receita nominal de atividades turísticas, o mês de março caiu 0,5% em relação a fevereiro. Contudo, no acumulado do ano, houve um aumento de 7,1%. Nesse sentido, Régis Medeiros, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), explicou que, neste ano, os níveis de ocupação do setor de hotelaria estão mais baixos do que no ano passado porque o Estado está entrando em uma certa normalidade após a pandemia.