Ceará será promovido no Exterior por companhia aérea; entenda

O Ceará será promovido na Argentina, no Uruguai e no Paraguai durante os roadshows promovidos pela Gol Linhas Aéreas.

Isso porque a série de ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com a companhia, tem como objetivo capacitar agentes latino-americanos e impulsionar o fluxo turístico destes mercados emissores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, a divulgação começou pela Argentina desde segunda-feira, 13, e segue até o dia 16. As cidades escolhidas são: Mendoza, Córdoba, Rosario e Buenos Aires.