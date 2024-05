Bolsas da Ásia seguem NY e fecham mistas, à espera de dados de inflação dos EUA

São Paulo, 14/05/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, espelhando o comportamento de Wall Street, enquanto investidores aguardam novos dados da inflação dos EUA.

Na China continental, o índice Xangai Composto registrou leve perda de 0,07%, a 3.145,77 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu modesta alta de 0,35%, a 1.773,00 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram o pregão com sinais divergentes e perto da estabilidade, na expectativa por dados de inflação dos EUA. Hoje, será divulgada atualização sobre preços ao produtor (PPI) americano. Amanhã (15), saem números da inflação ao consumidor (CPI), que costumam ter forte influência nas apostas para a trajetória dos juros básicos americanos. No quadro atual, com sinais de persistência inflacionária, a previsão é de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) não começará a reduzir juros antes de setembro.

Os chineses, particularmente, também aguardam balanços trimestrais do Alibaba e da Tencent, e confirmação de que os EUA irão elevar tarifas sobre produtos de energia limpa provenientes da China, incluindo veículos elétricos.