Setor farmacêutico no Ceará recebe doações até terça, 14 de maio, para o RS

Farmácias , drogarias e distribuidoras no Ceará se uniram para arrecadar medicamentos essenciais para serem enviados ao Rio Grande do Sul.

Oficina Sertões Off Road (Av. Aguanambi, n. 999 - Fortaleza)

Oficina Total Car (Av. Aguanambi, n. 1588 - Fortaleza)

M&T Negócios Imobiliários (Av. Eusébio de Queiroz, n. 4540 – Eusébio)

O prazo para as doações se encerra nesta terça-feira, 14, para ser enviado no dia seguinte para as vítimas no Rio Grande do Sul.

Como diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma-CE), Maurício Filizola detalha que a rede da qual é presidente, o Grupo Farmácia Santa Branca, já doou cerca de R$ 400 mil em medicamentos.

"É hora de darmos as mãos e juntos ajudarmos nossos irmãos que estão precisando lá no Sul. Todas as contribuições, sem dúvida, são fundamentais para levar assistência e cuidado às comunidades afetadas pelas enchentes”.