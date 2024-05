Petróleo sobe, com dólar fraco e enquanto Israel e Hamas continuam batalha em Rafah

Os preços do petróleo avançaram nesta segunda, 13, sustentados pelas tensões entre Israel e Hamas, em meio aos desdobramentos militares na região de Rafah, e também pela fraqueza do dólar, que hoje recua contra divisas desenvolvidas em geral.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 1,10% (US$ 0,86), a US$ 79,12 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para julho subiu 0,69% (US$ 0,57), a US$ 83,36 por barril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No fim de semana, o Exército de Israel avançou na região de Rafah, o último reduto de militantes do Hamas em Gaza. Enquanto isso, os inimigos conseguiram se reagrupar no norte de Gaza, região anteriormente dominada por Israel. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Anthony Blinken, defendeu que o país continue suspendendo o envio de bombas para o Exército israelense.