Ouro fecha em baixa, em realização de lucros, mas analistas preveem retomada de rali

O ouro desvalorizou 1% na sessão desta segunda-feira, 13, em realização de lucros após os ganhos da semana passada. Mas analistas não estão convencidos de que o movimento do dia representa a exaustão do rali que levou o metal às máximas históricas no mês passado.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em baixa de 1,34%, a US$ 2343,00 a onça-troy.

"A queda de hoje nos preços do ouro parece ser impulsionada pela realização de lucros, uma vez que ocorre em meio a um dia tranquilo para dados e segue uma recuperação decente de 2,5% na semana passada. No entanto, nossa previsão para o ouro permanece bullish (otimista), com o metal precioso potencialmente caminhando em direção ao seu terceiro mês consecutivo de ganhos", resumiu o analista Fawad Razaqzada, da City Index, em um relatório.