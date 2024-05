Maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa, após recordes recentes e sem novos impulsos

As bolsas da Europa fecharam em na maioria em baixa nesta segunda-feira, 13, após uma semana com altas importantes, que levaram os índices de Londres, Frankfurt e Paris a renovarem recordes históricos de fechamento na sexta-feira. A segunda-feira começou sem grandes indicativos para os investidores, que irão acompanhar com grande expectativa a divulgação de indicadores nos próximos dias.

Além disso, estão previstos nesta semana dados finais do CPI da zona do euro e revisão do PIB do bloco.

Susannah Streeter, chefe de mercados da Hargreaves Lansdown aponta que o FTSE 100 deu uma pausa em sua recuperação recorde. "As ações de Londres podem estar em grande parte num padrão de espera no início da semana, e a pausa segue um mês em alta. Alguma cautela está voltando, em meio a preocupações de que as altas taxas de juros possam ter que durar mais tempo nos Estados Unidos, com a principal leitura da inflação sendo esperada para esta semana", afirma.

Além disso, a recuperação econômica da China atingiu outro obstáculo, com os dados mais recentes mostrando poucos progressos. "Um dado de empréstimos mais fraco do que o esperado divulgado na China durante o fim de semana indicou que as autoridades ainda têm uma batalha difícil para estimular a procura na frágil economia", aponta Streeter.