Bolsas da Europa mostram viés de baixa após recordes, com foco em dados dos EUA e zona do euro

São Paulo, 13/05/2024 - As bolsas europeias operam com leve viés negativo na manhã desta segunda-feira, após uma semana de recordes, enquanto investidores aguardam uma série de dados dos EUA e da zona do euro, em especial de inflação, a ser divulgados nos próximos dias.

Em dia de agenda esvaziada, os mercados acionários da Europa estão em compasso de espera antes de novos números da inflação ao produtor (PPI) e ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão publicados amanhã (14) e na quarta-feira (15). Além disso, estão previstos nesta semana dados finais do CPI da zona do euro e revisão do PIB do bloco.

A bateria de dados deverá influenciar expectativas para a política monetária nos EUA e na zona do euro. O Banco Central Europeu (BCE) vem preparando o terreno para começar a reduzir seus juros básicos, a partir de junho, mas o quadro mais incerto nos EUA, com persistência da inflação, sugere que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) não cortará juros antes de setembro.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, a de Paris caía 0,12% e a de Frankfurt recuava 0,18%. Já as de Madri e Lisboa perdiam 0,05% e 0,66%, respectivamente, enquanto a de Milão subia 0,31%.