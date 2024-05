Taxas de juros sobem com Treasuries e cautela antes da ata do Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em leve baixa nesta sexta-feira, 10, mas inverteram o sinal e passaram a registrar avanço, ainda que próximas dos ajustes da quinta-feira. A virada coincide com a alta dos juros dos Treasuries, embora o dólar permaneça em baixa ante o real.

Apesar do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril próximo do teto das estimativas, a análise da abertura do índice suavizou a percepção do índice cheio e não chega a pressionar a curva de juros, que continua refletindo aspectos da última reunião de política monetária do Banco Central, na quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos, mesmo com as taxas já distantes das máximas registradas ontem, o mercado ainda opera no modo cautela, à espera da divulgação da ata da reunião do Copom.