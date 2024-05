Sindipetro-AM, filiado à FUP, entra com ação civil pública contra ANP e refinaria Ream

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Derivados do Estado do Amazonas (Sindipetro-AM), filiado à Federação Única dos Petroleiros (FUP), entrou com ação civil pública contra a Refinaria do Amazonas (Ream) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O motivo da ação é a ausência de informações obrigatórias sobre a produção de derivados da refinaria amazonense nos meses de janeiro a março de 2024, e também pelo atraso no envio de informações referente aos meses de junho a dezembro de 2023.

"Em 1º de abril de 2024, a ANP respondeu os questionamentos do Sindipetro AM, confirmando o inadimplemento da Ream e o atraso no envio de informações sobre a produção de derivados. Também a ANP confirmou que não foram realizadas fiscalizações presenciais durante o período de setembro a dezembro de 2023", disse a FUP em nota.