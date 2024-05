Ouro Fino reverte prejuízo e tem lucro ajustado de R$ 8,8 milhões no 1º trimestre

A Ouro Fino Saúde Animal teve lucro líquido ajustado de R$ 8,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, informou a companhia na quinta-feira, 9, depois do fechamento do mercado financeiro. Em igual período do ano passado, a empresa teve prejuízo de R$ 3,4 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no primeiro trimestre cresceu 706,1% na comparação anual, para R$ 24,2 milhões. Já a receita líquida aumentou 6,7%, para R$ 178,4 milhões.

Segundo a Ouro Fino, o lucro líquido é reflexo da retomada do crescimento de receitas e lucro bruto e das reduções nas despesas gerais e administrativas.