Ouro fecha em alta, de olho em expectativas sobre Fed

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira (10), em meio a expectativas sobre juros do Federal Reserve (Fed). Dados dos EUA apontaram queda no sentimento econômico e aumento nas expectativas de inflação de 1 ano e de 5 anos, enquanto dirigentes do BC americano mantiveram postura cautelosa sobre a política monetária.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 1,48%, a US$ 2.375,00 a onça-troy.

O ouro conseguiu manter ganhos diante do quadro econômico incerto dos Estados Unidos e de uma "exaustão nas atividades de venda", segundo o TD Securities, apesar da força dos juros dos Treasuries. Nesta sexta, leitura preliminar da Universidade de Michigan apontou deterioração no sentimento do consumidor, a 67,4, e aumento na expectativa de inflação em 1 ano.