Lucro líquido recorrente da Ambipar sobe 288% e atinge R$ 42,3 milhões no 1º tri

A Ambipar, empresa de gestão ambiental com atuação em 40 países, fechou o primeiro trimestre de 2024 com um lucro líquido recorrente consolidado de R$ 42,3 milhões, crescimento de 288% ante igual período de 2023. No mesmo período, a receita bruta consolidada atingiu R$ 1,4 bilhão, aumento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Já o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 375 milhões, alta de 28% na comparação anual.

No primeiro trimestre, o Capex (investimento) da Ambipar foi reduzido a R$ 124 milhões. Desse total, R$ 80,6 milhões foram dedicados à manutenção e R$4 3,6 milhões para expansão das operações.