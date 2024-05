Instituto Brasileiro de Governança Corporativa está com nova coordenação no CE

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), capítulo Ceará, está com sob nova direção. A executiva cearense Renata Paula Santiago assume a coordenação geral no lugar de Ênio Arêa Leão, que vai atuar como conselheiro de administração do IBGC.

O IBGC é uma organização da sociedade civil referência nacional e uma das principais no mundo em governança corporativa.

"Estou muito feliz e entusiasmada com o desafio de poder contribuir com o IBGC em disseminar o conhecimento da governança corporativa no capítulo Ceará. Espero continuar o excelente trabalho feito pelo meu antecessor, Ênio Arêa Leão, e com os demais coordenadores trabalhar por iniciativas que fortaleçam nossas práticas, nos aperfeiçoando a cada dia”, destacou a executiva.