Governo Biden quer quadruplicar tarifas sobre veículos elétricos chineses

A administração do presidente Joe Biden, nos EUA, se prepara para aumentar as tarifas sobre produtos de energia limpa provenientes da China nos próximos dias, com a taxa sobre os veículos elétricos chineses chegando perto de quadruplicar, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Tarifas mais altas, que funcionários do governo Biden se preparam para anunciar na terça-feira, também afetarão minerais críticos, produtos solares e baterias provenientes da China, segundo as pessoas. A decisão surge no final de uma revisão de anos das tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump.

A decisão de ajustar as taxas da era Trump dividiu os conselheiros econômicos de Biden durante anos, com autoridades comerciais pressionando por taxas mais elevadas e outras, como a secretária do Tesouro, Janet Yellen, pedindo a redução das tarifas sobre bens de consumo. Mas os sinais de que a China estava aumentando as exportações de produtos de energia limpa suscitaram ampla preocupação em Washington, onde as autoridades querem proteger da China uma nascente indústria americana de energia limpa.