Dirigente do Fed prevê crescimento da economia dos EUA 'apenas modesto' nos próximos anos

"Mas o problema deve ser resolvido no longo prazo, conforme as taxas de hipoteca se normalizem", previu o dirigente, em reunião do Minnesota Technology Advisory Council. "Não há como resolver no curto prazo."

Produtividade

Kashkari afirmou ainda que o crescimento da produtividade, impulsionado por inovações tecnológicas como a inteligência artificial (IA), será essencial para a atividade econômica e para os preços no longo prazo.