'Diário Oficial da União' publica MP autorizando importação de arroz após enchentes no RS

O Diário Oficial da União publicou no final da noite da quinta-feira, 9, edição extra na qual o governo federal publica uma Medida Provisória (MP) que autoriza a importação, em caráter excepcional, de até 1 milhão de toneladas de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A medida é para a recomposição dos estoques públicos por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul recentemente, Estado principal produtor do grão no Brasil.