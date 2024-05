Correção: Bolsas de NY fecham em alta, com perspectivas para relaxamento da política monetária

O segundo parágrafo da matéria publicada no período da noite da quinta-feira, 9, contém uma incorreção. O Nasdaq avançou 0,27% na quinta-feira, e não recuou, como foi publicado. Segue versão corrigida abaixo.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 9, em uma sessão com busca por riscos, impulsionada em grande parte pela perspectiva de relaxamento da política monetária pelos principais bancos centrais. Nos Estados Unidos, o dia marcou ainda uma queda no rendimento dos Treasuries, o que tende a dar forças às as ações. Uma série de balanços também foi divulgada hoje, levando a algumas quedas de destaque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Dow Jones fechou em alta de 0,85%, em 39.387,76 pontos, o S&P 500 subiu 0,51%, a 5.214,08 pontos, e o Nasdaq avançou 0,27%, a 16.346,26 pontos.