Bolsas de NY fecham sem direção única, após Michigan e Fed; Dow Jones tem melhor semana de 2024

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, perdendo impulso desta manhã após pesquisa preliminar da Universidade de Michigan apontar deterioração no sentimento do consumidor e nas expectativas de inflação. Ainda, dirigentes do Federal Reserve (Fed) reforçaram, de modo geral, postura cautelosa nesta sexta-feira, 10.

O Dow Jones encerrou a sessão com valorização de 0,32%, aos 39.512,84 pontos, marcando a oitava sessão consecutiva de ganhos e a melhor valorização semanal (+2,16%) do índice em 2024. O S&P 500 avançou 0,16%, aos 5.222,68 pontos, e o Nasdaq recuou 0,03%, aos 16.340,87 pontos. Na semana, houve ganhos de 1,85% e 1,14%, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As bolsas de Nova York reverteram os ganhos da abertura, após leitura preliminar indicar deterioração do sentimento do consumidor americano. Para a Capital Economics, é difícil de explicar o resultado de maio, tendo em vista a alta histórica no mercado de ações e a "poucas evidências de qualquer desaceleração no mercado de trabalho dos EUA".