ANP reduz flexibilizações de mistura só para Canoas, Esteio, Rio Grande e Santa Maria

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu nesta sexta-feira, 10, reduzir a abrangência da flexibilização temporária da mistura de biodiesel ao óleo diesel e do etanol à gasolina a apenas as quatro cidades mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, devido à percepção de que a situação do abastecimento no restante do Estado se estabilizou.

A partir desta sexta, as flexibilizações valem apenas para os municípios de Canoas, Esteio, Rio Grande e Santa Maria, informou a ANP. Os porcentuais da mistura dos biocombustíveis foram mantidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último dia 4, a agência anunciou que em todo o Estado, a mistura de etanol anidro na gasolina poderia ser de 21%, em substituição ao porcentual de 27% hoje vigente, enquanto o óleo diesel S10 poderá ter apenas 2% de biodiesel, em substituição ao porcentual de 14%. E o óleo diesel S500, o mais poluente, não precisa ter mistura de biodiesel.