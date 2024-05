Alimentos seguem com oferta prejudicada por condições climáticas adversas, avalia IBGE

Na passagem de março para abril, o consumidor se deparou com menos alimentos com aumentos de preços, porém, os reajustes foram mais agudos, apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e bebidas saiu de um aumento de 0,53% em março para uma elevação de 0,70% em abril, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O grupo contribuiu com 0,15 ponto porcentual para a taxa de 0,38% do IPCA do último mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice de difusão de itens alimentícios, que mostra o porcentual de produtos com aumentos de preços, passou de 61% em março para 53% em abril.