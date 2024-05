Juros: taxas sobem após Copom por dúvida sobre fundamentação de votos dissidentes

A forte alta das taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) na primeira metade do pregão perdeu fôlego ao longo da tarde, refletindo desde a queda nas taxas dos Treasuries até os ajustes do mercado à abertura intensa da curva vista pela manhã, nos momentos iniciais da reação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), anunciada ontem à noite.

O colegiado reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto porcentual, mas a decisão foi dividida, como esperava a maioria do mercado, e precisou ser desempatada pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

O voto perdedor foi por um corte de 0,50 ponto porcentual - que seguiria o guidance dado pelo Copom em março -, e teve o apoio dos quatro diretores indicados pelo atual governo. O comunicado, no entanto, não explicitou o motivo para a dissidência, o que inseriu um componente de dúvida num cenário que já estava amplamente precificado.