Juros futuros reduzem ritmo, mas mantêm alta expressiva no pós-Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro se afastaram das máximas do dia, mas ainda sustentam altas expressivas nesta quinta-feira, 9, "day after" de uma das mais comentadas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). A alta ocorre principalmente nos trechos intermediário e longo da curva, reagindo à decisão dos diretores do BC de reduzirem a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, ante 0,50 ponto nas reuniões anteriores, e com um placar dividido entre diretores da instituição.

O mal-estar com a divisão entre diretores mais antigos do BC e os indicados pelo atual governo se estende aos mercados de câmbio e ações, onde os ativos domésticos também são penalizados desde cedo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O real tem o pior desempenho ante seus pares emergentes nesta manhã, com investidores temerosos de que a política monetária brasileira se torne mais tolerante com a inflação, uma vez que a composição da diretoria do BC será alterada em 2025, com a substituição de três dirigentes. Na Bolsa, a queda é firme, mas contida pelo bom desempenho das ações de commodities.