Juros devem ficar 'menos restritivos do que o mercado espera', afirma presidente do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, espera que as taxas de juros caiam abaixo da expectativa do mercado nos próximos trimestres, e fiquem "menos restritivas do que o esperado". O líder do BC britânico disse, em coletiva após decisão que manteve as taxas inalteradas, que a política monetária deve ser flexibilizada já nos próximos trimestres, e mesmo após um "pequeno corte de juros", a política continuará restritiva.

Bailey pontuou que os choques globais que elevaram a inflação no Reino Unido agora se dissiparam, e a inflação parece caminhar para a meta já nos próximos meses.

Ainda assim, ele ressaltou que "não é hora de cortar os juros" e que, antes, é preciso analisar os próximos dados de inflação.