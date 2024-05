Haddad: Na semana que vem, vamos nos dedicar à negociação da desoneração dos municípios

Após anunciar um acordo para reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai se reunir na próxima segunda-feira, 13, com os prefeitos para tratar sobre a desoneração da folha dos municípios. Uma das propostas aventadas pelos entes, segundo Haddad, não terá impacto fiscal primário.

Haddad ressaltou que a proposta dos municípios deverá ter um formato diferente à alternativa construída aos 17 setores. Ele evitou dar detalhes à imprensa, mas garantiu que a partir da semana que vem será dado um novo encaminhamento. A desoneração das prefeituras, assim como das empresas, está suspensa por decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

Haddad esclareceu que a expectativa era de que houvesse um avanço no debate com os municípios já nesta semana, mas a reunião precisou ser adiada em decorrência dos desastres causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Muitos prefeitos tiveram que adiar a vinda a Brasília por causa das tragédias no Estado, disse Haddad.