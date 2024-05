Com Copom dividido, Ibovespa cai 1%, aos 128,1 mil pontos

Descolados do dia positivo no exterior, os ativos domésticos tiveram uma quinta-feira de ajuste à confirmação do racha no Copom entre hawks em relativo fim de mandato e doves indicados pelo governo, com efeito sobre a percepção do mercado quanto à direção futura do Banco Central, uma vez que terminem os mandatos de dirigentes mais alinhados à visão do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, que deixará a instituição no fechamento de 2024.

Na B3, a perda do Ibovespa não foi mais aguda devido à contribuição positiva de Vale (ON +0,81%) e Petrobras (ON +1,76%, PN +0,97%), três das mais pesadas ações na composição do índice.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, no encerramento do dia, o Ibovespa mostrava queda de 1,00%, aos 128.188,34 pontos, tendo operado no negativo desde a abertura, aos 129.467,87 pontos - na mínima, foi aos 127.375,91 pontos. O giro financeiro nesta quinta-feira posterior à apertada decisão do Copom subiu para R$ 25,7 bilhões. Na semana, o Ibovespa passa a acumular perda de 0,25%, ainda avançando 1,80% no mês - no ano, o índice da B3 recua 4,47%.