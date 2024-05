Cautela pós-Copom instiga queda firme do Ibovespa ao nível dos 127 mil pontos

Apesar da alta moderada da maioria das bolsas dos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira, 9, o placar dividido na decisão da quarta-feira, 8, do Comitê de Política Monetária (Copom) pesa no Ibovespa. O que ajuda a atenuar o recuo do Índice Bovespa é a mudança para cima nas cotações do petróleo e consequente alteração para alta nas ações da Petrobras. Os papéis da Vale também avançam, em meio a dados positivos da balança comercial de abril da China, a apesar do recuo de 1,65% do minério de ferro, em Dalian.

A safra de balanços farta no Brasil também fica no radar, em dia de agenda de indicadores esvaziada. Nos EUA, destaque apenas aos pedidos de auxílio-desemprego. Houve alta de 22 mil, a 231 mil, na semana, ante previsão 213 mil, o que ajuda a aliviar as bolsas americanas.

Isso porque pode retomar as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá começar a cortar os juros neste ano, de certa forma podendo atenuar as pressões no Banco Central brasileiro. Assim, a maioria dos rendimentos dos Treasuries reduzia o ritmo de queda vista mais cedo, mas os juros futuros no Brasil, não.