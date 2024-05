4ª Rodada de negociações entre Eletrobras e eletricitários termina novamente sem decisão

Acabou mais uma vez sem acordo a quarta rodada de negociação de data-base entre o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) e a Eletrobras. Em reuniões nos dias 7 e 8 de maio, a empresa manteve a proposta de redução salarial dos empregados, o que foi rejeitado pela categoria, informou o CNE nesta quinta-feira, 9. A quinta rodada de negociação está prevista para acontecer no Rio de Janeiro, no próximo dia 21.

"O CNE tem como objetivo sair da reunião com uma proposta para apreciação da categoria, seja para aprovação ou rejeição. O Coletivo Nacional dos Eletricitários reafirma que não dará um passo atrás na posição de manutenção integral dos salários", informou.

O CNE também apresentou uma proposta de compilação dos ACT's específicos das cinco empresas do Sistema Eletrobras. "O objetivo é que essa compilação de 46 cláusulas unificadas passem a compor o ACT nacional, garantindo, assim, a manutenção de diversos direitos e benefícios para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Eletrobras", explicou.

"A Eletrobras acumulou lucro de R$ 4,4 bilhões no ano passado, e definiu em assembleia de acionistas, distribuir R$ 1,3 bilhão em dividendos e remunerar os administradores em R$ 83 milhões. Os números tão pomposos são, no mínimo, uma contradição às propostas de tentativa de redução de salário dos trabalhadores", afirmou o CNE.

Além do corte salarial, mudanças no plano de saúde da empresa é outro ponto que vem trazendo dificuldades no acordo, segundo o CNE.