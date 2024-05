Taxas futuras de juros se ajustam em alta com dólar e Treasuries à espera do Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta quarta-feira, alinhadas ao avanço do dólar e dos retornos dos Treasuries, os títulos do Tesouro americano. A grande expectativa do dia é pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que será anunciada após as 18h30 e tem as apostas divididas entre um corte de 0,25 ou de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic.

Entre analistas e na precificação da curva de juros, as apostas majoritárias são pelo corte menor, levando em consideração a resistência da inflação, o risco fiscal e a menor janela para redução de juros nos Estados Unidos este ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há ainda no front doméstico a cautela com os gastos que o governo terá com a reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes do Rio Grade do Sul e os efeitos inflacionários das perdas de lavouras importantes na região, como de soja, milho e arroz.