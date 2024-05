Taxa básica de juros cai para 10,50%, queda de 0,25 ponto percentual

Banco Central estima que inflação feche o ano em 4,6% Crédito: Irna Cavalcante

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu nesta quarta-feira, dia 8, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, para 10,50%. Uma redução de 0,25 ponto percentual. Esse é o sétimo corte desde agosto de 2023, quando a autoridade monetária interrompeu o ciclo de aperto monetário. É também o menor patamar da Selic desde fevereiro de 2021, quando a taxa foi elevada para 10,75%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para esta reunião, havia indefinição sobre o tamanho do corte que seria feito pela autoridade monetária em razão da recente alta do dólar e dos juros altos nos Estados Unidos. No mercado financeiro, a dúvida era se a redução ocorreria em 0,25 ou 0,5 ponto percentual.

No fim de março, o Copom informou que os diretores do BC e o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, tinham previsto, por unanimidade, um corte de 0,5 ponto percentual no encontro de maio. No entanto, o mercado financeiro global enfrentou fortes instabilidades desde então, o que reduziu a previsibilidade do encontro. No comunicado divulgado pelo BC, o Comitê reforçou que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas demandam maior cautela. "Ressalta, ademais, que a política monetária deve se manter contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O Comitê também reforça, com especial ênfase, que a extensão e a adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta", informou. Votaram por uma redução de 0,25 ponto percentual os seguintes membros do Comitê: Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente), Carolina de Assis Barros, Diogo Abry Guillen, Otávio Ribeiro Damaso e Renato Dias de Brito Gomes. Votaram por uma redução de 0,50 ponto percentual os seguintes membros: Ailton de Aquino Santos, Gabriel Muricca Galípolo, Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira.