Bolsas da Europa operam em alta, sustentadas por balanços positivos

São Paulo, 08/05/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, sustentadas por balanços positivos, enquanto investidores também avaliam dados econômicos e a perspectiva da política monetária.

Maior cervejaria do mundo, a AB InBev agradou em receita e volume de vendas no primeiro trimestre. No horário acima, a ação da empresa - que controla a brasileira Ambev - avançava 5% em Bruxelas.

Já a da Siemens Energy saltava quase 13% em Frankfurt, após a companhia de energia alemã voltar a lucrar e ampliar projeções para o ano.

No noticiário macroeconômico, a produção industrial da Alemanha caiu 0,4% na comparação mensal de março, mas analistas previam queda maior.