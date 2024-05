Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com perdas em Tóquio e Xangai

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as principais delas recuando em meio a preocupações com balanços corporativos e ajustes técnicos.

Liderando perdas na Ásia, o índice Nikkei caiu 1,63% em Tóquio, a 38.202,37 pontos, diante da fraca perspectiva de lucro de algumas grandes empresas do Japão, caso da Nintendo, cuja ação tombou -5,4%, e da Toyota (-0,6%). Também se destacaram em baixa no mercado japonês a Sony (-5%) e a Nomura Holdings (-3,4%).