BC: Fiscal crível e comprometido com sustentabilidade da dívida contribui para ancoragem

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) ressaltou em comunicado que os cenários de inflação seguem com fatores de risco em ambas as direções, repetindo o balanço de riscos já publicado em março, mas enfatizou o acompanhamento da condução da política fiscal e dos impactos sobre a política monetária.

"O Comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária", diz o comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em abril, o governo federal alterou as metas fiscais para 2025, 2026, 2027 e 2028 quando enviou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) ao Congresso. O novo arcabouço fiscal aprovado no ano passado previa uma meta de superávit primário de 0,5% do PIB no próximo ano, mas o governo alterou a meta para 0% do PIB.