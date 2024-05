Banco do Brasil tem lucro líquido ajustado de R$ 9,300 bi no 1º trimestre, alta anual de 8,8%

O Banco do Brasil encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 9,300 bilhões, um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2023. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, o resultado do banco teve queda de 1,5%.

O banco público afirma que o crescimento em base anual é reflexo do sucesso da execução da estratégia focada na proximidade com os clientes. Houve ainda um crescimento da margem bruta do banco, fruto do avanço da carteira de crédito, que aumentou o volume de ativos que rendem juros, e também uma expansão no resultado da tesouraria, diante do crescimento do lucro do Patagonia, banco argentino controlado pelo BB.

O BB encerrou o trimestre com retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) de 21,7%, alta de 0,7 ponto porcentual em base anual, mas uma baixa de 0,9 p.p. em três meses. Assim como o lucro, o retorno foi o segundo maior entre os maiores bancos listados do País, atrás somente do Itaú Unibanco.