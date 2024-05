Após cair a 128 mil pontos, Ibovespa tenta subir e retoma os 129 mil pontos

Ao mesmo tempo, Spiess cita as expectativas divididas para o Copom de hoje. "Seria natural um tom mais firme no comunicado do Banco Central hoje", diz, ao se referir-se devido a eventos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul, que têm elevado as incertezas fiscais, com a inflação e podem gerar dúvidas ante a política monetária.

Após cair para o nível dos 128 mil pontos, o Ibovespa reduziu a queda e recuperou a marca dos 129 mil pontos, em meio ao arrefecimento do recuo das bolsas norte-americanas e da virada para cima das ações da Petrobras. Em dia de agenda de indicadores esvaziada principalmente nos EUA, os investidores se concentram em buscar sinais da política monetária americana e do Brasil, em dia da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

Assim, grande expectativa interna é pela decisão do Copom, no início da noite, para a qual as projeções estão divididas. Atualmente a taxa Selic está em 10,75% ao ano, e as estimativas estão entre manutenção do recuo de meio ponto ou redução do ritmo a 0,25 ponto porcentual.

"A se confirmarem as projeções da vasta maioria dos investidores, o Comitê deverá confirmar a adoção de uma abordagem mais austera na política monetária. As declarações mais recentes de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC) e as próprias expectativas reunidas semanalmente no Relatório Focus mostram a expectativa de uma desaceleração no corte dos juros", cita em relatório a Levante Investimentos.

Em relação ao noticiário de empresas, destaque para Vale e algumas empresas que divulgaram balanços.