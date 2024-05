Alta de 5,7% no varejo em ante março de 2023 é a mais acentuada para o mês desde 2018, diz IBGE

O avanço de 5,7% nas vendas do comércio varejista brasileiro em março de 2024 ante março de 2023 foi o mais acentuado para o mês desde 2018, quando foi registrado um crescimento de 8,0%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, o recuo de 1,5% no volume vendido em março de 2024 ante março de 2023 foi o pior desempenho para o mês desde 2020, quando houve queda de 6,4%.