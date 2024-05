Spirit AeroSystems revela conversa com Boeing, mas prejuízo frustra

A Spirit AeroSystems Holdings revelou que está "envolvida em discussões" com a Boeing sobre uma possível compra da Spirit, mas não forneceu mais detalhes. Em balanço publicado nesta terça-feira, 7, o fabricante americano de componentes para aeronaves também informou que sofreu prejuízo ajustado por ação de US$ 3,93 no primeiro trimestre de 2024, bem maior do que a perda de US$ 0,59 que analistas consultados pela FactSet previam.

Já a receita da Spirit AeroSystems teve expansão anual de 19% no trimestre, a US$ 1,70 bilhão, superando o consenso da FactSet, de US$ 1,62 bilhão.

Às 10h15 (de Brasília), a ação da empresa operava em baixa de quase 3% no pré-mercado de Nova York.