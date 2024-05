Lula diz que, 'se for o caso', Brasil poderá importar arroz e feijão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reivindicou reconhecimento ao que elencou como feitos do governo em relação ao agronegócio. As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom).

"As pessoas podem se queixar de alguma coisa, mas o agronegócio sabe perfeitamente bem que nunca eles foram tão bem atendidos", afirmou.

Entre as medidas mencionadas, Lula citou o Plano Safra de 2023/2024 e a abertura de 106 mercados para a carne brasileira desde o início do ano passado.