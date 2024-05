Lula diz que já deu 'lições de responsabilidade' e que déficit fiscal é discussão 'inócua'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se queixou das discussões em torno da meta fiscal de déficit zero para as contas públicas, estabelecida pelo próprio governo, e afirmou se sentir "irritado". As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom), nesta terça-feira, 7.

"Às vezes eu fico um pouco irritado com esse negócio de déficit fiscal, se vai ser zero, se não vai ser zero. Isso é uma discussão que em nenhum país do mundo se faz", declarou o presidente da República.

Lula falou que o déficit fiscal "não é o problema" e que é necessário diferenciar gastos de investimentos. O presidente disse que, nos seus governos anteriores, deu "lições de responsabilidade".