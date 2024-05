IPVA 2024 Ceará: 4ª parcela vence nesta quarta; veja como pagar

Sefaz-CE divulga pagamento do IPVA 2024 no Ceará Crédito: FERNANDA BARROS

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 vence nesta quarta-feira, 8 de maio, no Ceará. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100. Além disso, caso o contribuinte tenha pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2022 e novembro de 2023, por meio do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), ainda há possibilidade de obter até 5% de desconto. Depois desta parcela, sobrará apenas um pagamento, a ser realizado até o dia 10 de junho.

A terceira parcela do imposto venceu em 8 de abril e foi paga por quase 760 mil contribuintes. O pagamento resultou no ingresso de aproximadamente R$ 176 milhões nos cofres públicos estaduais. Vale lembrar que pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans, topics, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Conforme a Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), do total arrecadado com o IPVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados. "É por meio deste tributo que são financiadas políticas públicas de áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura", frisa a Secretaria em comunicado. Veja o passo a passo para pagar o IPVA 2024 no Ceará O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) para pagamento do tributo pode ser gerado no site da Sefaz-CE.

Depois, basta digitar os dados do veículo (chassi ou placa e Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam).

Após pesquisar, o sistema apresentará os valores das cinco parcelas

Logo abaixo, há as opções “Imprimir Carnê” e “Imprimir Saldo Devedor”

Ao escolher o item “Imprimir Carnê”, o contribuinte emitirá, em um único documento, todos os boletos de parcelamento

Já a opção “Imprimir Saldo Devedor” é para quem desejar emitir um único DAE com o valor integral do IPVA para quitação. Essa opção permite inclusive quitar parcelas em atraso, se houver. Outra opção para gerar o DAE é pelo aplicativo Meu IPVA ou o Assistente Virtual, por meio do número (85) 3108-1404 (WhatsApp), certificando-se de que o número possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Como fazer o pagamento do IPVA 2024 no Ceará pelo app Emissão de DAE pelo app Meu IPVA é primeiro instalando e acessando o aplicativo em um dispositivo eletrônico

Após logar, clique no ícone “ Pagar IPVA ”

” Preencha os campos “Placa” e “Renavam” ou “Chassi” referentes ao seu veículo

Em seguida, confira a placa do seu veículo e os débitos a pagar divididos por ano

divididos por ano Selecione a parcela a ser paga

Clique em “Continuar” para gerar o DAE

Escolha se quer copiar o código de barras, a chave Pix ou fazer o download em PDF Onde pagar o boleto do IPVA 2024 Ceará É possível pagar o boleto nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander, Itaú e as casas lotéricas. Também é permitido quitar o imposto com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.