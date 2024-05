Desoneração do jeito que os empresários querem é só para aumentar o lucro, afirma Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos por, segundo ele, beneficiar os mais ricos. As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom), nesta terça-feira, 7.

"O empresário quer reduzir o que ele paga? Ou seja, ele vai transformar isso em empregos novos? Ele vai transformar isso em aumento de salário? Ele vai transformar isso em estabilidade? Porque só a desoneração, do jeito que eles querem, é só para aumentar o lucro", afirmou o presidente da República.

Lula também disse ter conversado nesta semana com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a demanda do governo de que haja uma "contrapartida" com a desoneração.