Braskem anuncia parada programada de plantas em Triunfo (RS) devido às chuvas

A Braskem informou nesta terça-feira, 7, que concluiu de forma segura o processo de parada programada das suas plantas localizadas no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul. A medida, anunciada através de fato relevante divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi tomada em resposta ao evento climático extremo que afetou o estado nos últimos dias.

A parada programada impactou aproximadamente 30% da capacidade de produção de eteno da Braskem no Brasil. A empresa planeja retomar suas operações de forma gradual, após a normalização das condições climáticas na região.

Segundo a companhia, medidas de apoio e assistência às pessoas afetadas pelo evento climático estão sendo tomadas.