Alckmin diz que Lula deve sancionar programa de Depreciação Acelerada em 10 dias

Durante a apresentação, Alckmin citou diversas medidas que vêm sendo tocadas pelo governo federal em prol do setor industrial. Para as indústrias exportadoras, ele fez menção aos avanços em novos acordos comerciais, como a relação Mercosul-Efta.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), com o esfriamento das negociações entre o Mercosul e a União Europeia (UE), os países do bloco sul-americano decidiram avançar no acordo desenhado com Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, que formam a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta, na sigla em inglês).

Alckmin disse ainda que o governo está atento à competitividade especialmente na importação de produtos químicos, em uma frente voltada, por exemplo, para defesa comercial.