À espera do Copom, taxas futuras recuam com dólar e Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em baixa na manhã desta terça-feira, 7, devolvendo parte da alta generalizada registrada ontem e em sintonia com o dólar e os juros dos Treasuries esta manhã. Os negócios ocorrem sob a forte expectativa da decisão de política monetária do Banco Central, na quarta-feira, 8, e em um ambiente de incertezas com o quadro fiscal e inflacionário.

Os desdobramentos econômicos da enchente no Rio Grande do Sul seguem como novas dúvidas, gerando alterações nas projeções de analistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Avalio que o governo foi prudente em não ter anunciado um orçamento de guerra e/ou uma liberação de crédito extraordinário que refletiria na desconfiança do montante de 'furos' de flexibilização e o impacto na meta do resultado primário. Ao colocar essas despesas direcionadas para o Sul e excluídas da meta com respaldo do Legislativo e Judiciário, através de decreto, elimina por enquanto os ruídos fiscais potenciais", disse o estrategista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho.