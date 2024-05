Tyson Foods reverte prejuízo e tem lucro de US$ 145 milhões no 2º trimestre fiscal

A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods informou nesta segunda-feira que teve lucro líquido de US$ 145 milhões, ou US$ 0,42 por ação, no segundo trimestre fiscal de 2024, encerrado em 30 de março. Em igual período do ano fiscal anterior, a empresa apresentou prejuízo líquido de US$ 97 milhões (perda de US$ 0,28 por ação). Em base ajustada, o lucro líquido ficou em US$ 0,62 por ação, ante prejuízo líquido ajustado de US$ 0,04 por ação obtido em igual período de 2023. A receita com vendas teve recuo de 0,5%, de US$ 13,133 bilhões para US$ 13,072 bilhões.

Analistas de Wall Street estimavam lucro líquido de US$ 0,39 por ação, abaixo do obtido pela empresa. Contudo, a receita ficou abaixo do consenso, que esperava vendas de US$ 13,16 bilhões.

A Tyson teve um avanço médio nos preços de 1% nos seus segmentos de atuação, mas recuo no volume de vendas de 1,5% no período. Com isso, a receita de vendas de carne bovina subiu 7,3% no segundo trimestre fiscal para US$ 4,954 bilhões, com alta de 2,8% no volume de vendas, enquanto o preço médio do produto subiu 4,5%. A divisão, a maior em termos de receita, registrou prejuízo operacional de US$ 35 milhões. Os processadores de carne bovina estão se preparando para um período de perdas prolongadas depois que a baixa lucratividade e a seca levaram os pecuaristas a reduzirem seus rebanhos de gado.