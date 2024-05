Tebet: Medida para ajudar RS não precisará de mudança constitucional ou legal

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou em suas redes sociais que não será necessário mudar a Constituição ou leis para que a União socorra o Rio Grande do Sul, assolado pela catástrofe climática que vitimou ao menos 83 pessoas e deixou milhares desabrigados. Ela disse ainda estar trabalhando em conjunto com os demais ministérios e Poderes, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ajudar o Estado.

"Nesse contexto, será proposta medida, sem necessidade de mudança constitucional ou legal, para que as ações necessárias sejam compatíveis com regras fiscais vigentes e continuem a permitir atendimento imediato aos gaúchos. Estamos empenhados no total apoio ao Rio Grande do Sul", destacou a ministra em postagem no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo, tecnicamente não é preciso uma alteração na Constituição para enviar recursos ao Estado. A liberação de recursos, via crédito extraordinário, pode seguir trâmites normais. A depender da complexidade deste pacote, podem ser necessárias outras medidas para garantir amparo técnico e legal.